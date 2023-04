Calcio/ Sporting Club Aurora, primo posto con 57 punti: tra 15 giorni c’è il Beverino

Dallo Sporting Club Aurora 1975

Ieri 2 aprile 2023 lo Sporting Club Aurora 1975 con la vittoria per 4 reti a 0 nel confronto con la Castelnovese (reti di A. Ghiggeri, L. Ravettino, D. Besana e O. Salano) ha scalato un’altra vetta, quella del miglior risultato storico di sempre in un campionato di calcio, piazzandosi dopo 24 partite (18 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte – 52 goals fatti e 22 subiti) al primo posto con 57 punti ad ex aequo con l’Intercomunale Beverino con i quali ci incontreremo tra 15 giorni per lo spareggio finale che determinerà chi tra le due squadre accederà al campionato di categoria superiore( Promozione).

