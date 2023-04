Cambiare il mondo con l’arte e la danza, la visione del coregrafo Jacopo Godani alla Spezia per cinque giorni

Jacopo Godani è un figlio illustre della Spezia e torna a casa prendendo la residenza temporanea al Teatro Civico, dal 18 al 22 aprile 2023. Godani, uno dei più grandi coreografi viventi del mondo della danza, regalerà alla città che gli ha dato i natali giornate uniche attraverso le performance della Dresden Frankfurt Dance Company di cui è stato direttore artistico e coreografo rendendola, in tre stagioni, una delle più rilevanti a livello internazionale. Cinque giorni di incontri dove la cittadinanza potrà vedere e conoscere tutto ciò che c’è dietro ad un lavoro complesso legato a performance di questo livello: si potranno incontrare i musicisti, i performer per poi arrivare al gran finale con “Vita d’artista” in cui lo stesso Godani racconta alcune tappe centrali dell’espressione massima della sua arte attraverso il corpo, che tale non sarebbe senza il talento e l’intelligenza di chi lo rende realtà sul palco.

Ad animare l’intero lavoro di Godani è l’intelligenza che i ballerini esprimono attraverso l’espressione del proprio corpo: per Godani, che ha una visione dell’arte che può cambiare il mondo “alla John Lennon”, è una priorità. Il progetto dedicato a questa residenza artistica è stato presentato questa mattina Palazzo civico, si è trattato di un percorso lungo, laborioso e a tratti complesso. Al tavolo erano seduti, lo stesso Godani, il sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini con il direttore artistico del Civico Alessandro Maggi, la dirigente dei Servizi culturali Ghirri e il presidente della Fondazione Carispezia Andrea Corradino che ha contribuito in maniera fattiva alla realizzazione dell’intero progetto.

