Chiavari: iscrizioni aperte al nido d’infanzia comunale “Soracco”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

C’è tempo fino al 19 maggio per presentare le domande di iscrizione al nido d’infanzia comunale “Mario Soracco” per l’anno 2023/2024. I moduli di richiesta sono disponibili sul sito www.comune.chiavari.ge.it e dovranno essere consegnati all’ufficio protocollo, in piazza N.S. dell’Orto 1, oppure inviati tramite pec all’indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it. Hanno diritto ad usufruire del servizio i bambini di età compresa tra i tre mesi (compiuti alla data d’inizio dell’anno scolastico) e i tre anni, con priorità per i minori il cui nucleo familiare è residente nel comune di Chiavari. Per maggiori informazioni è disponibile sul sito istituzionale il “Disciplinare di gestione e funzionamento” del nido, oppure è possibile contattare telefonicamente l’ufficio istruzione (0185365359 – 0185365355) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

