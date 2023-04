“Degrado totale in ogni frazione, dove sono tutti gli attenti cittadini che denunciavano e fotografavano?”

“Dopo circa un anno e mezzo di attesa sono iniziati, in questi giorni, i lavori di implementazione della pubblica illuminazione nella frazione del Cafaggio. Si tratta di uno degli ultimi atti della precedente amministrazione con cui venivano affidati ad EnelSole i lavori riguardanti l’aggiunta di numerosi punti luce nelle seguenti strade: via Pisanello, via Canal Grande, Via Gramsci, via Visola e via Manzoni”. Si apre così la nota del gruppo consiliare di opposizione Esserci per Ameglia. “L’attività di ammodernamento della pubblica illuminazione – proseguono dalla minoranza – è partita negli anni scorsi con la precedente Giunta a seguito della sostituzione di tutte le linee di proprietà di EnelSole; con questa operazione il Comune di Ameglia è diventato il titolare dei circa 400 punti luce sostituendo le vecchie lampade a vapori di mercurio e di sodio con apparati illuminanti di nuova tecnologia a LED, più performanti e con un notevole risparmio per l’ente, pratica proseguita quest’anno dall’attuale amministrazione su parte delle linee di proprietà comunale. Se da una parte quindi la Giunta Galazzo ha portato a termine progetti già finanziati, ereditati dai loro predecessori, tra cui le linee di pubblica illuminazione sopra descritte, il rifacimento della pavimentazione in pietra di via Fabbricotti (350.000 euro), i giardini lungo fiume (100.000) e la fontana presso Largo Vittorini a Bocca di Magra (85.000 euro), dall’altra non hanno avuto il solito destino altre opere per le quali era già prevista la copertura finanziaria, come ad esempio il progetto di rifacimento della porta di Montemarcello, intervento di importo pari a 150.000 euro molto importante sia dal punto di vista architettonico sia in ambito di eliminazione delle barriere architettoniche. Sempre nella stessa frazione, allo stesso modo, i lavori già finanziati di via Don Callisto de Marchi (385.000 euro), iniziati timidamente, sembrano già piantati al palo a causa di una pessima gestione delle tempistiche di intervento che dà adito a parecchie perplessità sul compimento delle opere”.

“Da dimenticare invece – prosegue la nota – quanto promesso in campagna elettorale dal Sindaco in merito alla gestione del patrimonio: dopo un anno e mezzo, a parte alcuni interventi fatti all’Ostello di Ameglia, per i quali sono stati utilizzati oltre 20.000 euro stanziati dalla vecchia Giunta, nulla è stato fatto per altri beni del Comune come Batteria Chiodo e Orto Botanico (per citarne un paio) e si trovano quindi in totale stato di abbandono. Invariate anche le situazioni del centro sportivo Il Borgo dove il degrado avanza giorno dopo giorno sotto gli occhi di tutti e del Timanfaya, struttura sulla quale dopo l’accordo praticamente concluso dalla precedente amministrazione, è sceso un silenzio inquietante. E fronte Bocca di Magra la pessima gestione del porticciolo assieme al mancato accordo per la gestione dei parcheggi rischia di paralizzare la viabilità e di compromettere la stagione turistica legata alla nautica da diporto, volano dell’economia della frazione. Alziamo poi le mani di fronte al muro del pianto che sta avvolgendo l’ingresso della passeggiata di Bocca di Magra (progetto promosso dalla giunta regionale Burlando e approvato anche dall’allora giunta Galazzo) perché purtroppo le parole non basterebbero per descrivere tanta sconsolazione”.

