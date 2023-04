Genova. Escursioni gratuite in risciò nel centro storico di Genova sono in programma dal 5 al 29 aprile, promosse dalla Camera di Commercio e dedicate a famiglie, over 65 e ragazzi tra i 18 e i 29 anni.

L’iniziativa rientra nel Progetto Interreg Ita-Fra Marittimo “R-Itinera”, di cui la Camera di Commercio è partner, che ha l’obiettivo di promuovere Itinerari Turistici Sostenibili. Le escursioni sono finanziate con fondi PC IFM 2014-2020.

