I sindacati su Aster: “La semplificazione normativa voluta dal Comune penalizza la società”

Genova. “Le semplificazioni che la giunta comunale di Genova approva in queste settimane sono di fatto una complicazione per A.S.Ter. Siamo fortemente preoccupati delle modifiche imposta dal DG del Comune rispetto alle procedure di rottura suolo per la città di Genova. Di fatto questa semplificazione sottrae del lavoro di A.S.Ter., lavoro che l’azienda svolge da più di 20 anni a con le procedure richieste dal comune stesso sul contratto di servizio tra comune e A.S.Ter. s.p.a.”.

Così spiegano il funzionario Filctem Cgil Genova Fabio Barbero, il segretario generale Femca Cisl Liguria Romeo Bregata ed Elisabetta Colli della segreteria regionale Uiltec Liguria.

