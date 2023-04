Lerici Sport e Marina di Carrara guadagnano la vetta, dopo la pausa di Pasqua lo scontro diretto

Lerici Sport sotto per 5 a 3 con la Rari Nantes Vis Nova Roma alla fine del terzo parziale, ma il 4 a 1 della quarta frazione consente ai lericini di vincere in rimonta per 7 a 6 alla piscina “A. Mori” della Spezia, 14ma giornata del girone 2 della Serie B di pallanuoto maschile. Un successo che, complice la sconfitta della Polisportiva Delta Roma in casa di Aragno Rivarolesi, vede la squadra guidata da Andrea Sellaroli andare in testa con 32 punti in coabitazione con Marina di Carrara (che ha una differenza reti migliore), vittoriosa in trasferta con la Libertas Rari Nantes Perugia. E la prossima giornata, il 15 aprile, dopo la pausa di Pasqua, sarà scontro al vertice tra le due nuove capoliste; Marina di Carrara squadra di casa, mura amiche tuttavia fuoriporta vito che si giocherà a Lavagna.

Il tabellino di Lerici Sport – Rari Nantes Vis Nova Roma 7-6 (parziali: 1 – 1 / 0 – 2 / 2 – 2 / 4 – 1)

Lerici Sport: Di Donna, Giusti, Italiani, Sisti, Telara 1, Guenna, Virdis, Gatti 2, Gardella, Bonomo 3, Tamburini 1,

Vangi, Telesca.

RN Vis Nova Roma: Rubini, Forno A. 1, Forno F. Forno L., Scippo, Serta 1, Salipante 2, Marlin, Colafigli, Colonna 1,

Andreuzzi 1, Ballone, Castrucci.

Arbitro: Cappelli.

