Melgrati risponde al Comitato Savonese Acqua Bene Comune: “Alassio difende l’acqua pubblica dall’assalto di Iren-Ireti”

Alassio. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Alassio, Marco Melgrati, all’attacco lanciato dal Comitato Savonese Acqua Bene Comune.

“Il Comitato Savonese Acqua Bene Comune parla di acqua pubblica, purtroppo dimostra però ​di non conoscere l’argomento: ad oggi è stata proposta una mera cessione del ramo di azienda riguardante la bollettazione – spiega il primo cittadino alassino – Si ricorda che: per la fusione si rende necessario una perizia tecnica demandata dal Tribunale; ad oggi, le operazioni di due diligence sui bilanci sono ferme al 2019, cioè non sono aggiornate; di conseguenza, urge sottoscrivere i Regolamenti Temporanei Consortili quanto prima, la fine di tutelare tutte e tre le realtà esistenti (e non soltanto una). Altresì occorre rammentare che gli alfieri dell’acqua pubblica si trovano da sempre nelle amministrazioni locali del Ponente della nostra Provincia, non esistendo quasi più a levante di Finale Ligure neppure un singolo acquedotto comunale che non sia stato privatizzato, ivi incluso l’acquedotto di Savona. Infatti i numeri della bollettazione di SCA e Servizi Ambientali è di circa 60 mila utenze; mentre Consorzio si attesta su sole 10 mila utenze”.

