Ok del Senato alla risoluzione del regolamento Ue sulla raccolta e condivisione dei dati degli alloggi a breve termine con le proposte di Federalberghi

E’ stata approvata dalla 4ª Commissione permanente del Senato della Repubblica la risoluzione con le modifiche proposte da Federalberghi in merito al progetto di atto legislativo dell’Unione Europea n. com (2022) 571 definitivo, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine.

Le locazioni di alloggi a breve termine, favorite dall’emergere delle piattaforme online che operano a livello transfrontaliero, rappresentano quasi un quarto dell’offerta totale di alloggi turistici nell’UE, con benefici e opportunità per gli ospiti, i locatori, il sistema turistico nel suo complesso e la valorizzazione turistica dei territori. Si tratta di un fenomeno che negli ultimi anni è stato caratterizzato da un’espansione senza regole e senza controlli, generando criticità quali l’esposizione dei consumatori a rischi per la sicurezza, il lavoro sommerso, l’evasione fiscale, la concorrenza sleale e la trasformazione del tessuto economico e sociale delle città.

E’ necessario adottare misure che consentano di porre un argine al dilagare dell’abusivismo che spesso si nasconde sotto le mentite spoglie delle locazioni brevi. Il danno è subito non solo dalle imprese turistiche tradizionali, ma anche da coloro che gestiscono correttamente le nuove forme di accoglienza. Elaborando i dati forniti nei giorni scorsi dal Ministero del Turismo, si può stimare che il mercato delle abitazioni private generi un fatturato di circa undici miliardi di euro all’anno.

Sempre secondo i dati del Ministero, la Liguria è nona nella classifica delle regioni con più alloggi a breve termine (21.215 alloggi disponibili).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com