Ponte Morandi, il responsabile della sicurezza di Spea: “Dal 2013 al crollo nessuno entrò più in un cassone per ispezionarlo”

Genova. “Dal 2013 al 2018 che io sappia nessuno è mai più entrato a ispezionare i cassoni del viadotto Polcevera”. Lo ha detto in aula, rispondendo a una domanda del presidente Paolo Lepri, l’ex rspp di Spea Sebastiano Frisardi. Frisardi era stato chiamato al ruolo di responsabile della sicurezza della società controllata di Aspi che doveva occuparsi della sorveglianza dei viadotti all’inizio del 2013.

“Una delle prime problematiche di cui mi sono dovuto occupare erano le criticità legate all’accesso ai cassoni, sia per il Polcevera che per altri viadotti – ha spiegato il teste – In particolare sul Polcevera un rappresentate del lavoratori aveva segnalato le criticità sul Polcevera così andai io stesso nel mese di aprile di quell’anno a verificare di persona utilizzando un by bridge. Riuscii io ad accedere a un cassone ma con una manovra assolutamente non in sicurezza in quanto per entrare nella botola ho dovuto tirarmi su con i gomiti. Era pericoloso perché il by bridge era sul piano stradale con una riduzione di corsia ma se un altro mezzo in transito in autostrada lo avesse tamponato si rischiava passando dalla piattaforma per arrivare all’impalcato rischiare di trovarsi nel vuoto pur con la cintura di sicurezza o al contrario si rischiava l’effetto ghigliottina”.

