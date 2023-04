Rapallo: concerto di Pasqua con l’orchestra “Jean Sibelius”

L’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius”

presenta il Concerto di Pasqua 2023

Il Concerto di Pasqua 2023 si svolgerà a Rapallo presso la Basilica dei SS. Gervasio e

Protasio lunedì 10 aprile con inizio alle ore 15.30. Come da tradizione, ne sarà protagonista

l’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius”.

La manifestazione, a ingresso libero e gratuito, costituisce il quinto appuntamento della sesta

edizione de “I concerti della Sibelius”, stagione concertistica realizzata grazie al supporto

dell’Amministrazione Comunale di Rapallo.



Il programma è interamente dedicato all’esecuzione della Messa di Gloria per soli, coro e

orchestra di Giacomo Puccini, capolavoro giovanile composto come esercizio per il diploma

all’Istituto Musicale “Giovanni Pacini” di Lucca. Insieme alla “Jean Sibelius”, si esibiranno

sotto la direzione di Giovanni Battista Bergamo il tenore Davide Piaggio, il baritono Marco

Camastra e il Coro “Quadrivium” di Genova

