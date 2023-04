Savona Calcio, torna a parlare Massimo Cittadino: “Spero rimanga Maddalena, puntiamo sul Bacigalupo. Fusione con altri club? Se non andasse in porto disposti a valutare offerte”

Savona. Dopo un lungo periodo di assenza riecco Massimo Cittadino. Il presidente del Savona Fbc, irreperibile per circa un mese a causa di alcuni problemi di salute, sembrerebbe essere tornato in scena con l’intenzione di restare. Ieri, come noto, il Vecchio Delfino ha terminato il suo percorso in campionato, una stagione turbolenta che ha visto gli Striscioni classificarsi all’ottavo posto del girone ‘B’ del campionato di Prima Categoria.

Ad emergere durante l’annata la grande coesione instaurata all’interno del gruppo squadra e quella tra giocatori e tifosi, i quali però, nei confronti della proprietà, ieri sono stati categorici: “Finisce la stagione ma non la contestazione, Cittadino vattene!” In questo senso, ovvero la possibilità di trattare la cessione del titolo sportivo, il presidente biancoblù è tornato ad aprire uno spiraglio.

