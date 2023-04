Sestri Levante, Pistacchi: “Su depuratore e caserma Massucco non sa quello che dice”

Sestri Levante. “Non bastava dare la colpa all’opposizione perché il Comune di Sestri Levante non ha pagato l’Iva dovuta per la Mediaterraneo? Ora Marcello Massucco si supera, accusando la Regione Liguria per l’incapacità di Valentina Ghio, sua capolista in continuità con il passato, di realizzare il depuratore e la caserma dei carabinieri”, così il candidato del centrodestra alle comunali di Sestri Levante, Diego Pistacchi.

“Alle elementari si studiava Fedro e la favola del lupo che accusa l’agnello di inquinargli l’acqua bevendo più a valle, e di aver parlato male di lui sei mesi prima, quando l’agnello neppure era nato. Oggi sarebbe il caso che Massucco studiasse pratiche elementari prima di fare brutte figure con bugie anche poco credibili”, continua.

