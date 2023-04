Dalla lista “Noi con Solinas”

Durante il consiglio del 30 marzo 2024 i consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi hanno portato a conoscenza del pubblico la grave notizia che la società in house del Comune di Sestri Levante Mediaterraneo Servizi non ha pagato iva sui trasferimenti ricevuti dal Comune di Sestri per 540.000 euro fra il 2017 e il 2022.

» leggi tutto su www.levantenews.it