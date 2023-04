Stanziato oltre un milione di euro a favore dei distretti sociosanitari di Ventimiglia, Sanremo e Imperia

Imperia. Via libera da Regione Liguria al riparto sul territorio degli 8 milioni di euro del fondo regionale per le politiche sociali previsto per il 2023. La somma verrà ripartita tra i distretti sociosanitari presenti in Liguria, che potranno utilizzare la loro quota per investire e sostenere tutte le aree assistenziali: interventi educativi, spese delle comunità alloggio, dei centri diurni e aggregativi, gli interventi per le persone anziane e disabili, oltre al supporto all’assistenza domiciliare, agli interventi nei centri diurni e il trasporto sociale.

Nella misura sono inclusi anche gli interventi di sostegno alle famiglie e le spese del segretariato sociale, ovvero gli sportelli che si occupano di fornire informazioni, interventi e presa in carico dei soggetti deboli.

