Veicoli in avaria sull’Autofiori, traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia

Sanremo. Due veicoli in avaria mandano in tilt l’Autostrada dei fiori in entrambi i sensi di marcia. E’ successo questo pomeriggio, intorno alle 14:30, quando sulla carreggiata unica in direzione Savona, al chilometro 133+300 tra Bordighera e Arma di Taggia, un automezzo pesante si è fermato in un tratto a carreggiata unica a causa di un’avaria. Alle 16:30 i chilometri di coda accumulati sono circa 10.

Dal lato opposto, direzione Francia, un’autovettura in panne nella zona di Arma ha ostacolato la viabilità al chilometro 133+400, provocando almeno 5 chilometri di coda tra Imperia Ovest e Sanremo Ovest (in direzione Francia).

