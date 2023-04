Aned installa targhe Qr nei luoghi spezzini per raccontare il dramma del nazismo e delle deportazioni

Aned della Spezia ha completato l’installazione di targhe informative con QR “Quick Response code” o “Codice a risposta rapida” di alcuni monumenti dedicati alla memoria della deportazione spezzina nei Campi nazisti. La targa informativa descrive sinteticamente il monumento, è leggibile tramite smartphone o tablet e presenta il codice QR che consente di indirizzare alle pagine e notizie aggiuntive tramite connessione internet con un semplice click. Le targhe con QR sono collocate presso il Monumento ai Caduti nei Campi nazisti e presso il Sacrario ai Caduti per la Libertà siti nell’ex famigerata Caserma XXI Fanteria oggi parco del Complesso Scolastico “2 Giugno”; presso la Stele commemorativa della Deportazione Migliarinese e Spezzina- 1944/45 nel Sagrato della Chiesa San Giovanni Battista in Migliarina e all’interno della stessa Chiesa per illustrare il grande dipinto sacro che sullo sfondo presenta il muro del lager e dedicato alla memoria dei caduti di Mauthausen. L’iniziativa è stata realizzata grazie al patrocinio e contributo concesso dal Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

