Dall’ufficio stampa Valpetronio Basket

Vittoria alla Scolastica per il Valpetronio Basket di Coach Callea, capace così di pareggiare la serie dei Preliminari Playoff contro il Villaggio Basket e di staccare quindi un pass per la decisiva gara-3, in programma mercoledì al PalaSanMartino di Cogorno.

