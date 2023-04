La Virtus Entella, giovedì sera a Lucca non sarà sola: a stasera sono 193 i biglietti staccati per il settore ospiti del Porta Elisa. La notizia è stata data dalla società con un post su Facebook.

Per chi desidera partecipare c’è tempo fino alle 19 di domani per acquistare il tagliando. Oltre a 2 pullman già esauriti, il Club Amici della Vetreria ne organizza un terzo con ancora qualche posto disponibile. Per info e prenotazioni 345 7719138

