Calcio, inizia il valzer delle panchine. Adami lascia l’Aurora: “Non dimenticherò mai questa esperienza”

Cairo Montenotte. Nel weekend sono terminati i campionati di Prima e Seconda Categoria. La conclusione della stagione impone adesso alle squadre impegnate in quei raggruppamenti ovviamente un po’ di meritato riposo, ma anche alcune riflessioni in ottica futura. In tal senso non sembra voler perdere tempo l’Aurora, squadra delusa dalla mancata qualificazione ai playoff che probabilmente cambierà molto in vista della prossima annata.

Simone Adami in giornata, attraverso i propri profili social, ha ufficializzato la separazione con il club. Di seguito ecco la lettera dell’allenatore: “Non sono mai stato bravi nei saluti… Ma ci tenevo a scrivere due righe… Abbiamo iniziato questo percorso tre anni fa, un percorso faticoso ma stupendo e pieno di soddisfazioni. Sul campo un quinto, un terzo e un secondo posto con finale play off (purtroppo persa). Fuori dal campo conoscendo e legando con persone fantastiche. Non dimenticherò mai questa esperienza e la porterò sempre con me… Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di entrare in questo gruppo e chi ne ha fatto parte. Grazie Aurora, grazie ragazzi”.

» leggi tutto su www.ivg.it