Celle Ligure/Varazze. Domenica il Celle Varazze scenderà in campo non solo per chiudere al meglio il proprio campionato, ma anche per favorire le cure della giovane Giada Ottonello.

Di seguito ecco il comunicato diramato dal club: “Domenica 16 aprile, a Celle Ligure, giochiamo PER GIADA. Come in occasione del nostro primo match interno di Promozione, l’intero ricavato della sfida contro l’ASD Pietra Ligure 1956 sarà devoluto alle cure per Giada Ottonello, ragazza varazzina di 36 anni.”

