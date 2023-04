Chiavari: Messuti interviene sul convegno organizzato da Piazza Levante e Secolo

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Cantero e riapertura del Tribunale. Sono solo alcuni dei grandi progetti su cui stiamo lavorando come amministrazione. Sfide che vogliamo vincere per il futuro del nostro territorio – afferma il sindaco di Chiavari, Federico Messuti – Questi temi sono stati anche affrontati all’interno del convegno politico organizzato la scorsa settimana da Piazza Levante in collaborazione con il Secolo XIX. Voglio chiarire che né io né i miei consiglieri e assessori abbiamo partecipato all’evento perché non invitati dal giornale schierato sin dal 2017 contro l’amministrazione Di Capua e poi contro la mia. Ritengo necessaria questa precisazione a fronte di quanto pubblicato sull’edizione odierna del Secolo XIX, dove è stata fatta notare la mia assenza”.

