Lunedì 3 Aprile una delegazione del direttivo spezzino di Fratelli d’Italia ha partecipato all’incontro coi dirigenti regionali del partito con il capo delegazione al parlamento europeo On. Carlo Fidanza. Così il coordinatore Davide Parodi: “È stato un appuntamento importante per fare il punto sulle politiche di Fratelli d’Italia a Bruxelles e del lavoro svolto dal Partito dei Conservatori Europei presieduto da Giorgia Meloni”. L’occasione è stata proficua anche per parlare delle vicine elezioni in Liguria e in particolare del comune di Sarzana, queste le parole di Carlo Fidanza: “A Sarzana, dove la coalizione è compatta, è stato fatto un ottimo lavoro in questi anni e per questo è importante che venga riconfermato l’attuale Sindaco Ponzanelli e Fratelli d’Italia riesca a dare un impulso maggiore nella guida della città; a questo proposito nel mese di Maggio parteciperò anch’io alla campagna sarzanese per spiegare l’importante contributo che può offrire il nostro partito a livello regionale, nazionale ed europeo.”

L’articolo Delegazione spezzina di Fratelli d’Italia ha incontrato il parlamentare europeo Fidanza proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com