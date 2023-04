I pozzi di Sanremo e Taggia punto di riferimento nazionale per l’inquinamento da tricloropropano

Imperia. Dopo il caso di Taggia e Sanremo, l’Istituto Superiore di Sanità, interpellato dalle autorità locali, stabilisce il parametro nazionale di riferimento per valutare i rischi per la salute e decreta che la concentrazione riscontrata nei pozzi dei due comuni del ponente ligure “non rappresenta un rischio per la salute”. Il parere è stato reso noto durante il vertice di questa mattina tra Iss, Asl1, Arpal, AAto idrico della provincia di Imperia, assessorato regionale all’Ambiente e Protezione civile e gestore Rivieracqua convocato per fare il punto a seguito della contaminazione da 1,2,3 triclocloropropano. Il solvente 1,2,3-tricloropropano era stato trovato nelle falde del torrente Argentina, grazie ai campionamenti di Asl1 e alle analisi di Arpal. La vicenda ha interessato per una settimana circa 20mila persone.

Il Commissario dell’ATO Idrico Claudio Scajola commenta: «Il responso dell’Istituto Superiore di Sanità ci tranquillizza e ciò non può che farmi piacere. E’ inoltre sicuramente positivo avere un parametro di riferimento nazionale che aiuta ad affrontare situazioni di questo tipo che devono essere gestite con la giusta attenzione e quindi con mezzi e comunicazione appropriati»

