Inquinamento delle falde e siccità. Conio: «Presto nuovi pozzi, contrario a ogni ipotesi di diga»

Taggia. Si è aperto con un minuto di silenzio in memoria di Marco Ardoino il consiglio comunale straordinario del Comune di Taggia che vedeva all’ordine del giorno l’interpellanza delle minoranze a oggetto chiarimenti sull’inquinamento idrico che ha coinvolto il territorio tabiese e sanremese nel periodo compreso fra l’11 e 20 marzo.

La richiesta di un approfondimento pubblico del caso tricloropropano, presentata del gruppo “Progettiamo il futuro” guidato dal consigliere Gabriele Cascino, ha portato il sindaco Mario Conio ha fare il punto sui giorni dell’emergenza, quando migliaia di cittadini sono stati costretti a fare a meno dell’acqua potabile. «Sabato 11 marzo, per le vie brevi, sono stato informato dell’esito delle analisi dell’Asl1 Imperiese che avevano portato alla scoperta dell’inquinamento da 1,2,3 tricloropropano. Con orgoglio posso rivendicare di essermi assunto immediatamente una grande responsabilità, firmando la prima ordinanza di non potabilità quando ancora non c’erano dati oggettivi che potessero giustificare un simile atto. Dati che poi sono arrivati da lì a breve. Ho agito a tutela dell’incolumità dei miei concittadini», – ha spiegato il primo cittadino -. «Pochi minuti fa siamo venuti a conoscenza che l’Istituto superiore di sanità ha stabilito che i valori emersi non rappresentavano un pericolo per la salute pubblica. Taggia è diventata, suo malgrado, un caso di scuola a livello nazionale, mentre prima non c’era bibliografia scientifica sui rischi dell’inquinamento da tricloropropano».

