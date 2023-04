La processione del Cristo Risorto entrerà nella cattedrale di Savona

Savona. Nel solco delle tradizionali cerimonie “du Santu Cristu” la grande novità di quest’anno è rappresentata dalla partecipazione della Confraternita San Domenico alla messa solenne della Domenica di Pasqua, che monsignor Calogero Marino presiederà il 9 aprile dalle ore 10:30 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta. Il calice che il vescovo utilizzerà sarà quello della confraternita stessa, in argento sbalzato e inciso, opera di un ignoto argentiere ligure, donato dal capitano Colonna e dai suoi soldati trecento anni or sono, nel 1723.

La sera del Sabato Santo, 8 aprile, dalle 21 nella chiesa madre diocesana i confratelli parteciperanno alla Veglia Pasquale, anch’essa officiata da monsignor Marino. Al termine, presumibilmente intorno alle ore 23:15, si recheranno nell’Oratorio del Cristo Risorto, in largo Franco Varaldo, per la suggestiva cerimonia della discesa del Cristo Risorto. Al buio e dopo la proclamazione del priore “Resurrexit Dominus vere, alleluia!” la venerata cinquecentesca statua lignea, con il solo volto illuminato, sarà calata dalla nicchia sopra l’altare maggiore in un clima di raccoglimento. A seguire, nell’oratorio illuminato, si alterneranno canto e preghiera e si concluderà con la benedizione. A questo punto i fedeli potranno rendere omaggio all’effige con il bacio dei piedi.

