Lavoratori Salt incrociano le braccia: i caselli chiusi da Deiva fino a Pisa

Tre giornate di sciopero ai caselli Salt. Ad annunciarlo sono le rsa di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal. Per quanto riguarda le giornate di venerdì 7 aprile dalle 10 alle 22 e lunedì 10 aprile con gli stessi orari, i lavoratori incroceranno le braccia ai caselli di: Deiva, Carrodano, Brugnato, La Spezia, Sarzana, Carrara, Massa, Versilia, Viareggio, Pisa Centro, Livorno, Massarosa, Lucca Ovest. Sabato 8 aprile si fermeranno solamente i caselli spezzini di Deiva Marina, Carrodano e Brugnato: dalle 10 alle 18. Le giornate di sciopero potrebbero estendersi anche al 25 aprile e il 1° maggio. In particolare durante lo sciopero le piste automatiche utilizzeranno la modalità “automatismi”, non essendo presidiate, mentre le piste manuali rimarranno aperte in transito libero; gli utenti telepass che usciranno da tali piste vedranno azzerarsi la loro precedente entrata al momento della nuova entrata in autostrada.

All’origine dell’ondata di scioperi il mancato rinnovo del contratto integrativo scaduto il 31 dicembre del 2020. In una nota delle Rsa si legge: “A metà del 2022, dopo mesi di negoziato, la dirigenza Gavio ha messo sul tavolo della trattativa ulteriori 12 casse automatiche ‘non trattabili’, in cambio di pochi spiccioli ‘una tantum’- si legge nella nota -. Secondo la delegazione sindacale, la palese volontà di Salt di procedere alla desertificazione dei caselli e all’automazione pressoché totale dell’esazione, rappresenta un deliberato attacco ai livelli occupazionali; quei posti di lavoro evidentemente troppo “onerosi” per le casse di un Gruppo che si beffa del regime di monopolio naturale in cui opera e fattura, gruppo che persegue la logica del massimo profitto a scapito della collettività, impoverendo il servizio e il territorio”.

