Multedo, i lavori al casello minacciano i giardini John Lennon. Campora: “Discussione pubblica sul progetto”

Genova. I lavori per il nuovo casello di Pegli, collocato nel cuore di Multedo, previsti e presentati da Autostrade per l’Italia miglioreranno la funzionalità dello svincolo, portando i veicoli direttamente verso l’Aurelia attraverso un passaggio sotterraneo. Per fare ciò, però, i cantieri – stando ai primi disegni progettuali resi pubblici – ‘invaderanno’ e riduranno i giardini John Lennon, unico polmone verde del quartiere e luogo di aggregazione.

Genova24 lo scorso luglio aveva anticipato le carte progettuali, mettendo in evidenza la tipologia di intervento. Da lì era nata la preoccupazione dei tanti residenti del quartiere che in questi anni proprio in quel parco hanno dato vita a numerosi momenti di socialità e iniziative di ogni genere. Oggi quella preoccupazione è arrivata in Sala Rossa con l’interrogazione della consigliera del Partito Democratico Cristina Lodi che ha chiesto alla giunta come ha intenzione di muoversi “per difendere il cuore verde del quartiere e difendere l’interesse dei cittadini”.

