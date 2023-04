Natale esprime solidarietà a Massimo Lombardi: “È un baluardo della democrazia”

“Chiedere a Massimo Lombardi di allontanarsi dalle istituzioni è atto di una volgarità politica senza precedenti. Massimo Lombardi è un baluardo della democrazia nel nostro territorio, le sue lotte a favore dei più deboli e contro la guerra lo precedono. Anche ieri, assistendo in streaming al consiglio comunale, ho potuto osservare come il suo intervento fosse tutto teso a far venire a galla la reale situazione sociale al centro del tema delle cosiddette carriere alias. Ha cercato di far emergere quanto, con precisione, la capogruppo del Partito Democratico stava portando all’attenzione dell’assemblea. Lombardi accresce la credibilità delle istituzioni all’interno delle quali siede. L’attacco alla sua persona è gratuito, fuori luogo e da respingere con sdegno. Gli esprimo la mia totale solidarietà, amicizia e vicinanza sicuro che avremo ancora tanti momenti per lavorare in sinergia nell’interesse della nostra comunità”. Questa la nota di Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico dopo la richiesta del gruppo consigliare spezzino di Fratelli d’Italia di dimissioni.

