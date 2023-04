Nel 2100 nell’Imperiese oltre venti mila abitanti in meno ma si vivrà 8 anni in più

Imperia. Nel 2100 nell’Imperiese saremo di meno, ma più longevi. È quanto emerge dallo studio condotto da Eurostat in merito alla demografia della popolazione europea, con proiezioni relative anche alle singole province.

Il quadro evidenzia come il numero di cittadini in provincia passerà da 213.840 mila a 192.608 mila; un calo del 9,9% che corrisponde a 21.232 abitanti. A livello nazionale, l’Italia nel 2100 rispetto a quella attuale subirà un calo drastico di abitanti con ben 8.835.609 cittadini in meno, di cui 3.382.337 persone di sesso maschile e 5.453.272 di sesso femminile.

