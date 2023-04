Pallacanestro, Sestri non brilla ma vince con l’Ardita: é la 19° vittoria su 20 partite

Genova. La Pallacanestro Sestri chiude la Stagione Regolare con la diciannovesima vittoria in venti partite disputate, ottenuta sul campo dell’Ardita Juventus nell’ultima giornata di campionato.

Comincia forte l’Ardita con Dallorso sugli scudi, a cui risponde Sestri con Pintus e Cavallaro. Già dalle prime battute i padroni di casa si dimostrano molto aggressivi e sicuramente più motivati. Dopo il primo quarto, conquistato dai Seagulls con un 14-20, il secondo è in salita per Sestri. Ardita spinge con Micali e Carbonaro, mentre Sestri subisce la fisicità dei biancoviola concedendo molti rimbalzi offensivi. Ragazzi di Coach Guida che faticano a tenere gli uno contro uno in marcatura sugli esterni, motivo per cui Ardita va anche in vantaggio, con il primo tempo che però si chiude in parità, sul 38-38.

