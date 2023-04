Parte la campagna elettorale di Gaetano Scullino, «Ecco perché ho scelto Ventimiglia»

Ventimiglia. «Ancora adesso, dopo diversi mesi, sono offeso e indignato del comportamento che hanno avuto quelli che hanno deciso di dare la città di Ventimiglia in mano a un commissario. E’ chiaro che quando finisce un’amministrazione in maniera traumatica senza una giustificazione, senza un problema politico, ma solo per problemini di carattere personale, chi fa questo veramente non vuole bene alla città. Ci sono qui amministratori che hanno detto “no, non siamo d’accordo, possiamo avere differenze caratteriali ma prima di ogni cosa noi scegliamo ventimiglia”. Perché chi ha fatto cadere l’amministrazione non ha tradito me, ha tradito la città e i cittadini».

Lo ha detto il candidato sindaco Gaetano Scullino (civico, ex Psi e Forza Italia), imprenditore in pensione, 76 anni, che stamani ha lanciato la propria campagna elettorale, presentando le tre liste che corrono in suo sostegno: “Scelgo Ventimiglia“, “Scullino Sindaco” e “Democrazia Cristiana“.

» leggi tutto su www.riviera24.it