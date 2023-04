Pasqua, al via il mercatino di piazza Matteotti a cura di Confesercenti

Genova. Torna lo storico Mercatino di Pasqua organizzato da Terliguria Confesercenti in piazza Matteotti a Genova dove, a partire da domani, mercoledì 5, e fino giovedì 20 aprile, sarà possibile acquistare prodotti enogastronomici, manufatti artigianali, articoli di bigiotteria e tante altre idee regalo.

Tante le chicche tra cui scegliere passeggiando tra i 24 banchi del mercato, come l’oggettistica in legno realizzata da Marisa Carrea: «Porto avanti una tradizione di famiglia iniziata da mio padre e, probabilmente, in Liguria siamo rimasti gli unici a lavorare con il legno di ulivo, dal quale ricaviamo caratteristici taglieri, cucchiai, ciotole, portachiavi, tutto rigorosamente a mano».

