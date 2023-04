Piano socio sanitario regionale, Nursind: “Resterà il problema dei turni festivi e delle notti”

Il piano sociosanitario della Regione Liguria non soddisfa il sindacato Nursind che mette nero su bianco quelle che ritiene le grosse criticità di tutta la manovra. In merito intervengono Assunta Chiocca, Donatella Riccio e Davide Cannetti della segreteria del sindacato. In una nota si legge: “Alla presenza dell’assessore Angelo Gratarola sono state convocate le sigle sindacali fra cui il Nursind alla fine della presentazione abbiamo esposto le nostre perplessità. Elemento fondamentale dell’attività sanitaria è il personale. Mentre nella parte di ponente c’è una carenza di Infermieri tanto che la graduatoria del concorso è esaurita ed è stato necessario indire un altro concorso, nella zona di Levante il problema è opposto ossia il personale da stabilizzare, da prendere dalla mobilità e dal concorso è in attesa”.

“NurSind ha sottolineato la necessità di procedere e di potenziare i servizi laddove il materiale umano è maggiormente disponibile – prosegue la nota -. Non ci si può nascondere dietro al pretesto che non c’è personale, non solo infermieri, il personale è semplicemente in attesa che si proceda con i meccanismi sopracitati. NurSind è particolarmente sensibile a queste problematiche perché non ci può essere sistema sanitario senza Oss, Infermieri, medici, personale in amministrazione. Questi interventi speriamo che portino a soluzioni tangibili al più presto”.

