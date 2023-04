Più Europa: “Metropolitana leggera Val di Magra-Cinque Terre ancora lontana”

“Il collegamento del 5 Terre Express fra Sarzana e Levanto, attivo dal 10 marzo con una coppia di treni al giorno, è un’occasione perduta per mettere in atto un primo embrione di quella che dovrebbe essere la metropolitana leggera fra la Val di Magra e le 5 Terre”. E’ quanto si legge in una nota di Più Europa La Spezia che prosegue: “Nella tratta fra Sarzana e il capoluogo, nonostante siano presenti 4 stazioni di cui 2 riferite a comuni che assieme superano i 16.000 abitanti, non sono previste fermate intermedie; questo fa pensare che dietro a questo intervento spot, fortemente voluto dalla Regione e propagandato dalla sindaca di Sarzana come un obiettivo raggiunto, ci sia la totale mancanza di pianificazione e di visione che lo riduce a una semplice marchetta elettorale in vista delle prossime elezioni comunali.

Eppure poteva essere il modo per iniziare a collegare direttamente tramite la ferrovia anche altri importanti centri della Val di Magra, come Arcola e Vezzano, con le 5 Terre, mettendo a sistema territori delle provincia che spesso vengono ignorati dai turisti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com