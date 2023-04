Ponte Morandi, l’ingegnera di Aspi: “Lo esclusi dalle ispezioni con i droni perché servivano troppe autorizzazioni”

Genova. Giulia Martella, ingegnere ma non strutturista, una carriera tra Spea ed Aspi dove si è occupata soprattutto di presentazioni ed estrazione di dati, all’inizio del 2018, prima che il ponte Morandi crollasse aveva ricevuto l’incarico di stipulare un contratto con la società Avio per una sperimentazione di volo di droni per controllare i viadotti della rete autostradale.

Non era il primo contratto che veniva stipulato e per questo Martella dal maxi file excel di tutti i viadotti aveva prima escluso quelli che avevano voti inferiori al 43 (quelli quindi che presentavano minori problemi di ammaloramento) e poi quelli che in precedenti contratti era già stati ispezionati con i droni.

