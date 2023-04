Pullman già pieni per Firenze, Curva Ferrovia si muoverà in treno

È partita a buon ritmo la prevendita per il settore ospiti dell’Artemio Franchi dove sabato alle 14.30 lo Spezia sfiderà i padroni di casa della Fiorentina. Maldini e compagni potranno contare sul sostegno dei propriPu sostenitori che in queste ore stanno allestendo la trasferta nei minimi dettagli per portare più persone possibile sugli spalti di Firenze. La Curva Ferrovia infatti si muoverà in treno con ritrovo alla stazione centrale alle 10.30 mentre sono già stati riempiti i pullman del Gruppo Bullone e stanno per essere completate le tre corriere allestite dal gruppo “Belini Frizzanti” mentre si muoveranno su strada anche Club Cavatorti e i tanti aquilotti che raggiungeranno la Toscana con auto e pulmini.

La prevendita proseguirà fino alle 19.00 di venerdì 7 aprile e fino alle 14.00 di domani – 5 aprile – sarà riseervata ai possessori della Eagle Card, dopodiché i tagliandi potranno essere acquistati da tutti.

