Quarti di finale, un buon Bogliasco cede all’Ekipe Orizzonte

Bogliasco. Una prova positiva e coraggiosa non basta alle ragazze del Netafim Bogliasco 1951 per avere ragione dell’Ekipe Orizzonte nella gara d’andata dei quarti di finale dei playoff scudetto.

Alla Vassallo la terza forza d’Europa si impone 17-7 facendo valere tutta la propria classe ed esperienza. Una punizione troppo severa per le biancazzurre che come d’abitudine se la sono giocata a viso aperto, riuscendo a restare in scia alle avversarie per almeno tre tempi. Sotto 2-0 dopo pochi minuti, le bogliaschine hanno recuperato per due volte lo svantaggio portandosi prima sul 2 pari, grazie alle reti di Millo e Paganello, poi sul 5-5 a metà del secondo tempo.

