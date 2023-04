Rapallo: “La Esse” effettuerà, consegne a bordo agli yacht

La notizia anticipata da Levante News sabato scorso, trova conferma: “La Esse” sbarca in porto a Rapallo nello spazio di circa 400 metri, prima dell’accesso all’area portuale vera e propria delimitata da una sbarra. Sarà il primo punto vendita in Italia che offrirà il servizio di consegna a bordo, anche agli yacht in rada, numerosissimi nella buona stagione.”La Esse” avrà sede nella ‘galleria’ dove sono state abbattute le divisioni che delimitavano gli spazi dei negozi cui non è stata rinnovata la concessione.

All’interno del porto troveranno invece sede alcune importanti boutique e negozi che garantiscono merce di alta qualità.

