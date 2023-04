Pomeriggio di lavoro a Follo per lo Spezia di Semplici che nel sabato di Pasqua sarà di scena al Franchi contro la Fiorentina. Alla seduta non ha preso parte Agudelo alle prese con un risentimento tendineo. Out anche Zovko mentre Moutinho ha lavorato in palestra e Reca ha proseguito il proprio iter personalizzato. Domani il gruppo tornerà in campo in mattinata.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com