San Lorenzo al Mare, il “teatro dell’albero” celebra i suoi primi 20 anni di cultura

San Lorenzo al Mare. La sala Beckett di San Lorenzo al Mare e il suo Teatro dell’Albero compiono 20 anni di attività fra cultura e riscoperta delle tradizioni. Un’idea nata nel 1998 dall’allora sindaco Franco Bianchi e portata avanti dai suoi successori, Marina Avegno e Paolo Tornatore ha fatto sì che dopo due decenni oggi il teatro possa presentare al sua 20esima rassegna.

Dopo la disastrosa alluvione del 1998, Franco Bianchi pensò di ricostruire il paese progettando questo spazio: la Sala Beckett. Una piazza ideale in cui una piccola comunità’, potesse nel tempo, celebrare i propri momenti di condivisione attraverso l’arte ma soprattutto il Teatro. «Questo teatro è stato ideato come una sorta di agorà del paese. Negli anni San Lorenzo, come tanti altri paesi, ha smarrito le radici che ci legavano al territorio, con una serie di meravigliose migrazioni che hanno portato a costruire il paese che come è oggi. Il tentativo di questa sala era uno dei modi per spingere San Lorenzo verso una identità nuova, basata sulla cultura, riscoprendo le sue radici e continuando a raccontare questo paese, dandogli una vita. Un seme di rinascita che è tangibile e che è rappresentato dall’albero presente nel teatro, che dovrebbe farci da unione tra il passato e il futuro».

» leggi tutto su www.riviera24.it