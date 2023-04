Scomparsa Giampiero Pesante, il cordoglio dell’associazione allenatori della provincia di Imperia

Imperia. L’associazione allenatori della provincia di Imperia esprime cordogio per la scomparsa di Giampiero Pesante, mister di diverse squadre dilettantistiche locali tra cui Sanremo80 e Sanstevese, scomparso prematuramente all’età di 48 anni.

«L’Associazione Allenatori Imperia si unisce al dolore per la scomparsa di Giampiero ed esprime alla sorella Ines, alla compagna Fulvia e a tutta la sua famiglia le proprie condoglianze. Con affetto gli mandiamo un nostro grande abbraccio in questo difficile e triste momento» – fanno sapere dall’A.I.A.C. in un comunicato.

«Il 3 aprile sarà per sempre per i Mister imperiesi un giorno di lutto – commenta il Presidente degli Allenatori Vincenzo Stragapede- se n’è andato non solo un amante vero di questo sport ma un amico vero e sempre disponibile con tutti noi. Al di là delle sue competenze era un piacere parlare con lui di calcio e non solo. Impossibile non ricordarlo. Ciao Giampi riposa in pace».

