Snobbati gli incentivi di Tursi per l’acquisto di mezzi “green”. Le auto elettriche? Solo una

Genova. Solo 175 richieste approvate e nemmeno una per l’acquisto di un’auto elettrica. A distanza di quattro mesi dalla pubblicazione – e passato più di un mese dall’entrata in vigore della nuova ordinanza antismog – il bando del Comune di Genova con incentivi per sostituire i veicoli più inquinanti si rivela un buco nell’acqua. I dati sono impietosi: a fronte di 9,24 milioni di euro a disposizione per il 2022 e il 2023, il totale dei contributi concessi fino ad oggi da Palazzo Tursi ammonta a 231.260 euro, un risibile 2,5% delle risorse stanziate.

Il bando è rivolto a privati residenti a Genova da almeno tre mesi, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi, enti del terzo settore, tassisti e imprese di noleggio con conducente con sede a Genova. Gli incentivi messi sul piatto (per i privati) arrivano fino a 9mila euro per veicoli elettrici, 6mila per ibridi Euro 6 o successivo, 5mila per metano, Gpl, benzina-metano, benzina-Gpl Euro 6 o successivo, 4mila per benzina o diesel Euro 6 o successivo, 800 euro per e-bike e ciclomotori ibridi ed elettrici. Condizioni necessarie: rottamare un veicolo colpito dall’ordinanza antismog (tranne che per le e-bike) e acquistare (o aver acquistato a partire dal 1° giugno 2022) un veicolo nuovo, di prima immatricolazione.

