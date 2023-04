Spaccio e possesso di stupefacenti: un arresto e una segnalazione ad Albenga

Albenga. Un arresto per spaccio, una segnalazione per possesso di sostanza stupefacente e una sanzione per un soggetto che urinava sul muro di un palazzo. E’ questo il bilancio della nottata tra venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile, quando la polizia locale di Albenga ha eseguito un servizio ad alto impatto nel centro storico. Il servizio è proseguito anche oltre l’orario ordinario (dalle 22 alle 4 del mattino), con diverse squadre di agenti in divisa coinvolte.

Interventi di questo tipo hanno uno scopo di controllo e prevenzione, in previsione della stagione estiva, e uno scopo repressivo sull’attività illecita. In particolare, è stato arrestato un uomo per spaccio: è stato trovato in possesso di 17 dosi di sostanza stupefacente. Ma nella nottata sono stati eseguiti anche una segnalazione per possesso a uso personale di sostanza stupefacente e un verbale ex R.P.U (Regolamento Polizia Urbana) per un uomo che urinava sul muro di un palazzo.

» leggi tutto su www.ivg.it