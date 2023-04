Superbonus, M5s e PD: “Il buco sul bilancio non esiste”. E torna la protesta

Liguria. In vista della nuova manifestazione regionale degli edili e del gruppo “Basta crediti incagliati”, in programma domani, mercoledì 5 aprile, a Genova, la vicenda del Superbonus è approdata alla Camera dei Deputati.

“Oggi alla Camera, insieme al Gruppo del Partito Democratico, ho scelto di votare contro il Decreto crediti che cancella in un sol colpo il Superbonus in edilizia – afferma la deputata ligure del Partito Democratico Valentina Ghio -. La scelta di non votare a favore è dettata dalla mancata condivisione del metodo di un Governo che ha cambiato integralmente le regole del Superbonus in corsa”.

