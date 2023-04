Provincia. TPL Linea avvisa l’utenza e i viaggiatori che, in occasione della chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua, da giovedì 6 aprile fino a martedì 11 aprile 2023 compresi saranno in vigore gli orari non scolastici.

Per le date indicate, quindi, nel savonese modifiche al servizio di trasporto pubblico locale nel savonese, con un orario differenziato rispetto all’offerta delle corse legate alla consueta mobilità scolastica.

