“Troppi incidenti sulla Ss334”: sindaci uniti per installare autovelox e intensificare i controlli

Albisola/Stella/Sassello. “E’ urgente un controllo maggiore sulle nostre strade nei fine settimana che vedono troppo spesso sfrecciare veicoli oltre i limiti consentiti”. A chiederlo all’unisono i comuni di Stella e Sassello, che si stanno organizzando per installare degli autovelox sulla strada principale, la SS334, che mette in comunicazione la costa con l’entroterra savonese.

La SS334 percorre anche parte della vicina Albisola Superiore. In merito il sindaco Maurizio Garbarini esprime: “Anni fa il Comune aveva chiesto l’installazione di un autovelox nella zona della Pace, dove si verificano spesso incidenti (l’ultimo ieri mattina, ndr), ma non abbiamo ottenuto il via libera: le autorizzazioni vengono date in base agli incidenti gravi che si verificano lungo un tratto di strada, su una base statistica. Qui, come nelle altre arterie principali della città, sporadicamente utilizziamo la tecnologia del telelaser per effettuare dei controlli maggiori oltre a quelli tradizionali delle forze dell’ordine” afferma.

