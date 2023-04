Usb lancia lo sciopero generale il 26 maggio: “Alzate i salari e abbassate le armi: 300 euro in più in busta paga”

Liguria. “Come in Francia, in Gran Bretagna, in Portogallo, in Germania, in Grecia, anche in Italia è l’ora dello sciopero generale. Aumenti salariali di almeno 300 euro netti in busta paga, non possiamo più aspettare. E stop ai provvedimenti inaccettabili che il governo Meloni sta assumendo in materia di appalti, di controlli sulla sicurezza, sull’autonomia differenziata, sul reddito di cittadinanza e sulla regolarizzazione dei lavoratori migranti“.

Queste le parole d’ordine che in queste ore la segreteria nazionale di Usb, l’unione dei sindacati di base, ha diffuso in tutto il paese chiamando per l’organizzazione di un grande sciopero nazionale generale che coinvolga tutte le categorie di lavoratori per protestare contro le scelte politiche dell’esecutivo in carica.

