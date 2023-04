Vecchia chiesa del Pero a Varazze, le famiglie sfollate ancora fuori dalle loro case: “Speriamo di rientrarci per luglio”

Varazze. Sarà una Pasqua fuori casa per le tre famiglie sfollate in seguito al crollo di parte del tetto della vecchia chiesa della Santissima Annunziata, al Pero. Passano i mesi. Da Natale, per sicurezza, via dalle proprie abitazioni. Ora è iniziata la Settimana Santa, e nessuno tornerà per la Pasqua.

“Fondamentalmente siamo fuori dal 6 dicembre” ci racconta una persona che con i tre familiari, dalla frazione è scesa in centro a Varazze. “La Curia ci aveva proposto di andare in albergo, ma abbiamo evitato. Siamo in un appartamento di 20 metri, in in sub affitto. I miei figli – prosegue – dormono in sala sul divano letto”.

» leggi tutto su www.ivg.it