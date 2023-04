Ventimiglia, successo per l’evento “il giorno delle Mura”

Ventimiglia. Una giornata radiosa, fra colori, recite, conferenze, tamburini e sbandieratori, pubblico soddisfatto e obiettivo finale centrato: reperire i fondi con cui sarà acquistato un cane-guida per un bambino non vedente. “Il giorno delle Mura” è l’evento organizzato a Ventimiglia in ossequio all’adesione della città di confine all’Associazione internazionale Lions Città Murate.

La mattinata è stata aperta dalla presidente Liria Aprosio che ha chiarito l’origine e le funzioni culturali dell’Associazione Città Murate Lions. Dopo i saluti di rito ai presenti Lions, alle autorità civili e agli ospiti francesi, Liria Aprosio ha avuto l’onore di presentare la presidente Mary Anne Abela da Malta. Presente anche la consigliera regionale Veronica Russo. La cerimoniera Senia Seno ha quindi moderato la serie di conferenze sulle mura e le fortificazioni ventimigliesi con interventi di Daniela Gandolfi, direttrice dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, Sergio Pallanca esperto di storia locale, Anna Blangetti (Sanremo Host e Sanremo Matutia), Giovanni B. Martini (Arma e Taggia) e Augusto Berro (Bordighera Host).

